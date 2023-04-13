Купить дом в Вильнюс, Литва

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131 объект найдено
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Дом
Вильнюс, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 259,900
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ, СТИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 КОМНАТНЫХ КОТЕД В ЗУДЖСЕ! Продается качественный и с…
Дом
Вильнюс, Литва
193 м²
Количество этажей 2
€ 249,900
ИСТОЧНИК СУРНИИ, В РАМИО-МЕСТЕ, ВЫБРАН КАЧЕСТВОМ 2022 - МЕТОДА A + КЛАСС ДОМ ГЛАВНАЯ БИТУАЦИ…
Дом
Вильнюс, Литва
169 м²
Количество этажей 2
€ 319,000
В ПАФИКЕ, ПОЛНАЯ СТРАНА, VOS 20 МИН. IKI CENTRO CENTRO, ZIGMANT SIERAKAUSK G., ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛ…
Дом
Вильнюс, Литва
87 м²
Количество этажей 1
€ 69,000
В РАМКАХ И РАМИО, ДОМ САМОЙ С 6.04 ARS SKLYPU - ЖИЛЬЯ В РАДЖОНЕ, ТЕЛО VS., В РОМЧЕ 4-Й ПОРОШ…
Дом
Вильнюс, Литва
54 м²
Количество этажей 1
€ 80,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ В ЛЕПЕНДЕ ! ________________________________________________________…
Дом
Вильнюс, Литва
184 м²
Количество этажей 1
€ 550,000
ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ОБУДА, во время которого вы можете посетить дом, осмотреть его, оценить себя, …
Дом
Вильнюс, Литва
278 м²
Количество этажей 2
€ 79,000
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ ВАША СЕМЬЯ? ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС! Кирпич 278 кв.м продается в…
Дом
Вильнюс, Литва
131 м²
Количество этажей 2
€ 199,500
ВЫСОКИЙ ДОМ 2 ДОМА В ОТНОШЕНИИ, ТРЕНИНГ РЕЙ! ______________________________________________…
Дом
Вильнюс, Литва
149 м²
Количество этажей 1
€ 264,499
ПОЯСНИТЕЛЬНО ИНДИВИДУАЛЬНО У ЧЕЛОВЕКА ЖИЗНИ ДОМА ИЛИ ОБРАЗЦОВ? У нас есть предложение в ново…
Дом
Вильнюс, Литва
117 м²
Количество этажей 1
€ 199,000
ДОМ, ЧТОБЫ РЕГИСТРАЦИЯ 85% BIGITUM! Расположенный в 11,5 км от центра Вильнюса, восьмиэтажн…
Дом
Вильнюс, Литва
238 м²
Количество этажей 1
€ 480,000
Уникальный домашний комплекс продается в живописном месте - современный 80 кв.м, 3-х комнатн…
Дом
Вильнюс, Литва
238 м²
Количество этажей 1
€ 480,000
Уникальный домашний комплекс продается в живописном месте - современный 80 кв.м, 3-х комнатн…
Дом
Вильнюс, Литва
128 м²
Количество этажей 1
€ 379,000
ПРОДАЛ ВАС, НОВЫЙ И СОВРЕМЕННО В ДОМЕ ОДНОГО ВЫСОКОГО В АНТАКАЛЬНИ, ВИРКУП-СОДОВ. Pepper Gar…
Дом
Вильнюс, Литва
147 м²
Количество этажей 2
€ 105,000
ПОТОК ПОТОЛКИ С ДОМАШНИМ ПРОЕКТОМ И ЛИДИМАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВАМИ. НУЖНО ПЛАТИТЬ НАЛОГ ИНФРАСТРУ…
Дом
Вильнюс, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 220,000
НОВЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА, ЭРДВУС УЖЕ СТРОЕН ДОМ. ХОРОШО НЕКОТОРЫЙ, НЕ ЗЕМЛЯ, ВЫБОР В…
Дом
Вильнюс, Литва
134 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
СТРАНА ЦЕНТРО, БЕЛЫЙ, ЖИВАЯ ДОМАШНЯЯ КАРТИНА, ИЗБРАННАЯ СУБЛОКАЦИЯ, КЛАССЫ +, 133,75 КВМ, 4 …
Дом
Вильнюс, Литва
60 м²
Количество этажей 2
€ 89,991
В Вильнюсе, в Баджорасе, вдали от главной улицы и ближе к природе, продается деревянный садо…
Дом
Вильнюс, Литва
292 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
ПРОДАЖА КАЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОМОРТНОЙ ЖИЗНИ СИГНАВ ERDUS 422 КВ. М ДОМ В БОЛЬШОМ БЕ…
Дом
Вильнюс, Литва
125 м²
Количество этажей 1
€ 229,999
ВЫБОР ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО В КАРТАЛ-ЗУХО, БУИВИДОМИЧЕСКИЙ Г. С КОНФИДЕНЦИ…
Дом
Вильнюс, Литва
125 м²
Количество этажей 1
€ 229,999
ВЫБОР ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО В КАРТАЛ-ЗУХО, БУИВИДОМИЧЕСКИЙ Г. С КОНФИДЕНЦИ…
Дом
Вильнюс, Литва
125 м²
Количество этажей 1
€ 229,999
ВЫБОР ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО В КАРТАЛ-ЗУХО, БУИВИДОМИЧЕСКИЙ Г. С КОНФИДЕНЦИ…
Дом
Вильнюс, Литва
49 м²
Количество этажей 1
€ 63,500
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ В НОВОСТЯХ, НАБЛЮДЕНИЯ G. ! ВАЖНАЯ БОЛЬШАЯ В ДОМЕ В СОБСТВЕННОСТИ! _…
Дом
Вильнюс, Литва
134 м²
Количество этажей 2
€ 299,000
СТРАНА ЦЕНТРО, БЕЛЫЙ, ЖИВАЯ ДОМАШНЯЯ КАРТИНА, ИЗБРАННАЯ СУБЛОКАЦИЯ, КЛАССЫ +, 133,75 КВМ, 4 …
Дом
Вильнюс, Литва
16 м²
Количество этажей 1
€ 16,500
Гараж на продажу Мирм г. возле моста Шил. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Гараж: 16,47 кв. М. - Хитрые б…
Дом
Вильнюс, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 195,000
Полностью оборудованный дом на продажу Кимина г.. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Адрес - Киминос г.; Ти…
Дом
Вильнюс, Литва
149 м²
Количество этажей 1
€ 298,000
Продается дом в стратегически удобной и живописной деревне в Ястребе Ванагоса. с сюжетом. Вс…
Дом
Вильнюс, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ДОМАШНЕЙ ВРЕМЕНИ, ИНДИКАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, ОСТРОВАХ И РАСИОННОЙ…
Дом
Вильнюс, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ДОМАШНЕЙ ВРЕМЕНИ, ИНДИКАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, ОСТРОВАХ И РАСИОННОЙ…
Дом
Вильнюс, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 275,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ЖИВОЙ ДОМАШНЕЙ ВРЕМЕНИ, ИНДИКАТИВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ, ОСТРОВАХ И РАСИОННОЙ…
Дом
Вильнюс, Литва
188 м²
Количество этажей 2
€ 445,000
Продается уютный, комфортабельный, качественный индивидуальный дом с земельным участком площ…
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