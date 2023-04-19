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Купить дом в Плунге, Литва

1 объект найдено
Домв Плунге, Литва
Дом
Плунге, Литва
238 м² Количество этажей 2
€ 149,000
_________________________ 2-х этажный дом площадью 237,75 кв.м. с большим погребом в Плунге …
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