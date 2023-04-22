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Жильё в Сигулда, Латвия

5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
3 Количество комнат 85 м² 4/7 Этаж
€ 277,579
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 2 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты
Сигулда, Латвия
2 Количество комнат 46 м² 5/7 Этаж
€ 142,701
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
4 Количество комнат 102 м² 2/7 Этаж
€ 197,174
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
4 Количество комнат 146 м² 7/7 Этаж
€ 635,877
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
Квартира 9 комнат в Сигулда, Латвия
Квартира 9 комнат
Сигулда, Латвия
9 Количество комнат 279 м² 6/7 Этаж
€ 941,678
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и пр…
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