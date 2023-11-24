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Особняки в Латвии

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1 объект найдено
Особняк 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Юрмала, Латвия
Особняк 6 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Юрмала, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 11 365 м²
Этаж 6/2
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
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Параметры недвижимости в Латвии

с видом на море
недорогая
элитная
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