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Жильё в Курземе, Латвия

Лиепая
4
Айзпуте
1
Вентспилс
1
Гробиня
1
Талси
1
22 объекта найдено
Дом 13 спален в Вентспилс, Латвия
Дом 13 спален
Вентспилс, Латвия
16 Количество комнат 13 ванных комнат 374 м² 2/2 Этаж
€ 270,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Padure, Латвия
Дом 2 спальни
Padure, Латвия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/2 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Pastende, Латвия
Дом 1 спальня
Pastende, Латвия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Bukupe, Латвия
Дом 3 спальни
Bukupe, Латвия
4 Количество комнат 335 м²
€ 250,000
Продаётся невероятно интересное имущество в красивийшем месте в Салдуском крае! Площадь з…
Квартира 10 спален в Лиепая, Латвия
Квартира 10 спален
Лиепая, Латвия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 1 062 м² 3/3 Этаж
€ 525,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни
Igene, Латвия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 1 250 м² 2/2 Этаж
€ 180,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 14 спален в Liegi, Латвия
Дом 14 спален
Liegi, Латвия
20 Количество комнат 2 ванных комнат 1 667 м² 2/2 Этаж
€ 379,990
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…
Квартира 4 спальни в Pape, Латвия
Квартира 4 спальни
Pape, Латвия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 130 м² 1/1 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Кестерциемс, Латвия
Дом
Кестерциемс, Латвия
220 м² 2/2 Этаж
€ 300,000
Продаем обьект в поселке Кестерциемс, Энгурская волость. Поселок расположен на побережье Бал…
Дом 4 спальни в Engure, Латвия
Дом 4 спальни
Engure, Латвия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 295 м² 2/2 Этаж
€ 950,000
Этот исключительный дом расположен на возвышенности на берегу Рижского залива в небольшой де…
Квартира 10 спален в Kapsede, Латвия
Квартира 10 спален
Kapsede, Латвия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 1 980 м² 2/2 Этаж
€ 280,000
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …
Дом 5 комнат в Ragaciems, Латвия
Дом 5 комнат
Ragaciems, Латвия
5 Количество комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 790,000
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
Дом 8 комнат в Айзпуте, Латвия
Дом 8 комнат
Айзпуте, Латвия
8 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продает новый удобный и теплый дом для большой семьи, который находится в престижном посёлке…
Дом 8 комнат в Engure, Латвия
Дом 8 комнат
Engure, Латвия
8 Количество комнат 350 м² 2/2 Этаж
€ 410,000
Предлагаем приобрести усадьбу "Ezermuiža" на берегу живописного озера с полезной площадью 35…
Дом 6 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 6 комнат
Лиепая, Латвия
6 Количество комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Продается большой дом, отвечающий всем стандартам качества и комфорта. Панорамные окна, прос…
Дом 6 комнат в Бигауньциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Бигауньциемс, Латвия
6 Количество комнат 232 м² Количество этажей 3
€ 390,000
Продаю дом, полностью меблированный трёхэтажный дом – 232 кв. м. Прекрасные соседи, 2 минуты…
Дом 7 комнат в Гробиня, Латвия
Дом 7 комнат
Гробиня, Латвия
7 Количество комнат 390 м² Количество этажей 3
€ 260,000
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…
Дом 5 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 5 комнат
Лиепая, Латвия
5 Количество комнат 332 м² Количество этажей 2
€ 325,000
Беспроцентная рассрочка на 3 года по предложенному Вами графику. Площадь дома 332 кв. м., к …
Квартира 4 комнаты в Талси, Латвия
Квартира 4 комнаты
Талси, Латвия
4 Количество комнат 242 м² 2/3 Этаж
€ 850,000
Уникальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Все квартиры проданы. Дюны. Вид на море. Цена с полной отделкой. Мес…
Дом в Vane, Латвия
Дом
Vane, Латвия
€ 3,200,000
Продаем уникальный обьект - поместье-замок, расположенный в Кандавском краю, на расстоянии 1…
Дом в Skrundas novads, Латвия
Дом
Skrundas novads, Латвия
€ 1,200,000
Предлагаем приобрести эксклюзивный замковый комплекс, который находится в одном из самых жив…
Дом 8 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 8 комнат
Лиепая, Латвия
8 Количество комнат 450 м²
€ 4,000,000
Предлагаем к продаже эксклюзивный современный дом, расположенный в дюнной зоне города Юрмала…

Параметры недвижимости в Курземе, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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