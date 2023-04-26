Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Казахстан
  3. Особняки

Особняки в Казахстане

Особняк В архив
Очистить
1 объект найдено
Особняк в Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Особняк
Алматы (Алма-Ата), Казахстан
403 м²
€ 1,366,365
Проснувшись утором, первое что Вы ВИДИТЕ в окно это ГОРЫ! Дорога от пр. Достык до ворот дома…

Параметры недвижимости в Казахстане

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти