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Коттеджи в Казахстане

Panfilovskiy selskiy okrug
2
Алматинская область
2
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни
Альмерек, Казахстан
2 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 89,892
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
Коттедж 3 спальни в Альмерек, Казахстан
Коттедж 3 спальни
Альмерек, Казахстан
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 70,416
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…

Параметры недвижимости в Казахстане

с видом на горы
недорогая
элитная
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