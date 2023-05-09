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Жильё в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

Verbania
118
Omegna
3
232 объекта найдено
Вилла 7 спален в Bieno, Италия
Вилла 7 спален
Bieno, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 290 м²
€ 3,800,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
€ 6,800,000
Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 420,000
Вилла 3 спальни в Belgirate, Италия
Вилла 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 193 м²
€ 420,000
Вилла 5 спален в Cannobio, Италия
Вилла 5 спален
Cannobio, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Belgirate, Италия
Вилла 5 спален
Belgirate, Италия
Комнаты 6
Площадь 403 м²
€ 750,000
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 113 м²
€ 330,000
Квартира 2 спальни в Baveno, Италия
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€ 280,000
Квартира 2 спальни в Verbania, Италия
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 265,000
Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€ 215,000
Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€ 330,000
Вилла 4 спальни в Cannobio, Италия
Вилла 4 спальни
Cannobio, Италия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
€ 4,200,000
Вилла 2 спальни в Premeno, Италия
Вилла 2 спальни
Premeno, Италия
Комнаты 3
Площадь 118 м²
€ 400,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 650 м²
€ 3,500,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 1 150 м²
€ 4,400,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
€ 5,000,000
Вилла в Stresa, Италия
Вилла
Stresa, Италия
Площадь 700 м²
€ 3,500,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 720 м²
€ 1,600,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 540 м²
€ 1,300,000
Вилла в Verbania, Италия
Вилла
Verbania, Италия
Площадь 450 м²
€ 2,900,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 550 м²
€ 900,000
Квартира 1 спальня в Belgirate, Италия
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
€ 200,000
Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€ 220,000
Вилла 4 спальни в Verbania, Италия
Вилла 4 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 5
Площадь 165 м²
€ 390,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 174 м²
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 324 м²
€ 1,980,000
Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€ 430,000
Квартира 3 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
€ 190,000
Квартира 1 спальня в Verbania, Италия
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
Комнаты 2
Площадь 87 м²
€ 160,000
Вилла 3 спальни в Verbania, Италия
Вилла 3 спальни
Verbania, Италия
Комнаты 4
Площадь 216 м²
€ 585,000

Параметры недвижимости в Вербано-Кузьо-Оссола, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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