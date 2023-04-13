Купить таунхаус в Ломбардия, Италия

Таунхаус 2 спальни Manerba del Garda, Италия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²

€ 365,000

С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…