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Купить таунхаус в Ломбардия, Италия

Брешиа
9
Desenzano del Garda
5
Комо
3
Бергамо
2
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
1
San Siro
1
Sirmione
1
Tremezzina
1
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14 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Manerba del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Manerba del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 365,000
С прекрасным видом на зеленые холмы Гарда Гольф, мы предлагаем на продажу эксклюзивный и изы…
Таунхаус 2 спальнив Moniga del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 595,000
В престижной резиденции с бассейном, недалеко от порта Монига, Garda Haus Padenghe предлагае…
Таунхаус 4 спальнив Griante, Италия
Таунхаус 4 спальни
Griante, Италия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м²
€ 590,000
В Griante..Недвижимость с хорошим пребыванием на солнце в тихом и центральном месте, располо…
Таунхаус 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 475,000
В окружении зеленых холмов тихого и спокойного района Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем к…
Таунхаус 2 спальнив Toscolano Maderno, Италия
Таунхаус 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 420,000
В Тосколано-Мадерно, в историческом центре Мадерно, мы предлагаем великолепный трехуровневый…
Таунхаус 3 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 529,000
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
Таунхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 755,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Таунхаус 4 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 1,450,000
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
Таунхаус 3 спальнив Tremezzina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Tremezzina, Италия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 600,000
La Villetta is part of a building consisting of 4 housing units built in a prestigious setti…
Таунхаус 2 спальнив San Siro, Италия
Таунхаус 2 спальни
San Siro, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 580,000
This new detached villa is located in a hilly and sunny area of San Siro , not far from the …
Таунхаус 4 спальнив Cavernago, Италия
Таунхаус 4 спальни
Cavernago, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 750,000
Таунхаус с трёх сторон окружённый садом 500 кв.м. Очень спокойная жилая зона, расстояние до…
Таунхаус 3 спальнив Cavernago, Италия
Таунхаус 3 спальни
Cavernago, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 390,000
Последний таунхаус в небольшой жилой резиденции в муниципалитете Сирмионе. Площадь 170 кв.м:…
Таунхаус 3 спальнив Sirmione, Италия
Таунхаус 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м²
€ 650,000
Sirmione, fraction Colombare, in a small context, we propose a semi-independent solution wit…
Таунхаус 2 спальнив Desenzano del Garda, Италия
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
2 ванных комнат 145 м²
€ 449,000
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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