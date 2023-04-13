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Купить дом в Западно-Задунайский край, Венгрия

Хевиз
72
Надьканижа
59
Koszegi jaras
52
Заласентгрот
47
Zalakaros
40
Sarvari jaras
39
Летеньеский яраш
38
Lenti jaras
37
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1 458 объектов найдено
Дом 5 комнатв Баконьсентласло, Венгрия
Дом 5 комнат
Баконьсентласло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 146,285
Дом 14 комнатв Gyori jaras, Венгрия
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат 14 ванных комнат 280 м²
€ 372,361
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 88,303
Дом 3 комнатыв Kerkateskand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат 85 м²
€ 46,545
Дом 2 комнатыв Бечвёльдье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,493
Дом 3 комнатыв Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 82,185
Дом 1 комнатав Petohenye, Венгрия
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 23,406
Дом 1 комнатав Заласентгрот, Венгрия
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат 26 м²
€ 7,953
Дом 3 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 79,792
Дом 2 комнатыв Пёлёшке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат 55 м²
€ 13,299
Дом 8 комнатв Alsopahok, Венгрия
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 239,109
Дом 4 комнатыв Як, Венгрия
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 119,661
Дом 3 комнатыв Kondorfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 58,248
Дом 3 комнатыв Repcelak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 159,317
Дом 4 комнатыв Gyori jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 329,805
Дом 5 комнатв Lukacshaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 233,789
Дом 3 комнатыв Kemendollar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 42,529
Дом 4 комнатыв Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 130,060
Дом 3 комнатыв Gyenesdias, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 223,390
Дом 4 комнатыв Poeloeskefo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 57,184
Дом 3 комнатыв Orosztony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат 31 м²
€ 18,352
Дом 3 комнатыв Koronco, Венгрия
Дом 3 комнаты
Koronco, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 84,845
Дом 5 комнатв Конь, Венгрия
Дом 5 комнат
Конь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 185,914
Дом 2 комнатыв Sorkikapolna, Венгрия
Дом 2 комнаты
Sorkikapolna, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 94,686
Дом 6 комнатв Залаапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
€ 299,000
Дом 3 комнатыв Надьканижа, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 90,430
Дом 1 комнатав Надьканижа, Венгрия
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат 65 м²
€ 9,309
Дом 4 комнатыв Abda, Венгрия
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 158,253
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 124,741
Дом 3 комнатыв Гёнью, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 138,039

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

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