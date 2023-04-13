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Realting.com
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Купить дом в Западно-Задунайский край, Венгрия
Хевиз
72
Надьканижа
59
Koszegi jaras
52
Заласентгрот
47
Zalakaros
40
Sarvari jaras
39
Летеньеский яраш
38
Lenti jaras
37
Koermendi jaras
31
Кестхей
31
Mosonmagyarovari jaras
29
Кёсег
25
Celldoemoelki jaras
17
Шарвар
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Buek
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Pannonhalmi jaras
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Ленти
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Кёрменд
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1 458 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Баконьсентласло, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 146,285
Дом 14 комнат
Gyori jaras, Венгрия
14 Количество комнат
14 ванных комнат
280 м²
€ 372,361
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 88,303
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат
85 м²
€ 46,545
Дом 2 комнаты
Бечвёльдье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,493
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 82,185
Дом 1 комната
Petohenye, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 23,406
Дом 1 комната
Заласентгрот, Венгрия
1 Количество комнат
26 м²
€ 7,953
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
€ 79,792
Дом 2 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
2 Количество комнат
55 м²
€ 13,299
Дом 8 комнат
Alsopahok, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 239,109
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 119,661
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 58,248
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 159,317
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 329,805
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 233,789
Дом 3 комнаты
Kemendollar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 42,529
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 130,060
Дом 3 комнаты
Gyenesdias, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 223,390
Дом 4 комнаты
Poeloeskefo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 57,184
Дом 3 комнаты
Orosztony, Венгрия
3 Количество комнат
31 м²
€ 18,352
Дом 3 комнаты
Koronco, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 84,845
Дом 5 комнат
Конь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 185,914
Дом 2 комнаты
Sorkikapolna, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 94,686
Дом 6 комнат
Залаапати, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 299,000
Дом 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 90,430
Дом 1 комната
Надьканижа, Венгрия
1 Количество комнат
65 м²
€ 9,309
Дом 4 комнаты
Abda, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 158,253
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 124,741
Дом 3 комнаты
Гёнью, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 138,039
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Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия
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