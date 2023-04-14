Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Ваш
Купить недвижимость в медье Ваш, Венгрия
Szombathelyi jaras
165
Сомбатхей
139
Koszegi jaras
78
Sarvari jaras
50
Кёсег
46
Koermendi jaras
44
Шарвар
26
Кёрменд
24
Celldoemoelki jaras
18
Buek
17
Vasvari jaras
17
Szentgotthardi jaras
9
Цельдёмёльк
7
Вашвар
5
Сентготхард
5
Repcelak
4
Ketvoelgy
1
Эрисентпетер
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
381 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 82,529
Дом 4 комнаты
Як, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 120,162
Дом 3 комнаты
Kondorfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 58,492
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 159,984
Дом 5 комнат
Lukacshaza, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 234,768
Дом 2 комнаты
Sorkikapolna, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 95,082
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 81,461
Дом 6 комнат
Кёсег, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 248,122
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 76,119
Дом 3 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 50,479
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 61,430
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 20,031
Квартира 2 комнаты
Шарвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 93,213
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 87,871
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
45 м²
€ 36,057
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 58,492
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 72,113
Дом 6 комнат
Nadasd, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
291 м²
€ 93,480
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 61,430
Дом 6 комнат
Шарвар, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 71,846
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
120 м²
€ 154,910
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 95,884
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 111,375
Дом 6 комнат
Magyarszombatfa, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 226,756
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 73,449
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 44,069
Квартира 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 68,107
Квартира 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 104,137
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 93,480
Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3 Количество комнат
40 м²
€ 5,208
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
13
Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты