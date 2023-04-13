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Купить дом в Pecsi jaras, Венгрия

Печ
226
Kozarmisleny
17
287 объектов найдено
Дом 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 49,384
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 146,897
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 101,466
Дом 3 комнатыв Саланта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 97,486
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,492
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 112,176
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 500 м²
€ 587,321
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 240,110
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 200,287
Дом 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 146,897
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 111,909
Дом 6 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 389 м²
€ 801,257
Дом 4 комнатыв Hosszuheteny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 71,846
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 130,605
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 159,984
Дом 5 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 216 м²
€ 387,274
Дом 2 комнатыв Bogad, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bogad, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 47,808
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 106,567
Дом 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 18,429
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 330 м²
€ 192,034
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 109,505
Дом 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 120,162
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 259,073
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 28 м²
€ 74,517
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 60 м²
€ 17,361
Дом 5 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 146,630
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м²
€ 119,921
Дом 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 120,188
Дом 6 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 400,628
Дом 5 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 210,998

Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

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