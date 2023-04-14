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Купить квартиру в Kecskemeti jaras, Венгрия

Кечкемет
87
Лайошмиже
4
Квартира В архив
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91 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 125,263
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 55,821
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 58,732
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 110,840
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 74,517
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 64,635
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 53,417
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 159,984
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 62,765
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 82 м²
€ 423,000
Надькёрут, или h…
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 58,492
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 61,163
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 63,833
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м²
€ 56,061
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 62 м²
€ 515,000
На продажу выставлена эксклюзивная, недавно отремонтированная квартира, расположенная у подн…
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 80,099
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 76,386
Квартира 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 156 м²
€ 768,000
Роскошная квартира с балконом рядом с мостом Маргит и площадью Ньюгати/5-й район Будапешта …
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 81,728
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 74,517
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 106,808
Квартира 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 213,401
Квартира 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 152,239
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 122,592
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 149,034
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 93,213
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 142,357
Квартира 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 76,921
Квартира 1 ваннаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 ванных комнат 69 м²
€ 86,697
* DINNER-BASED, GARDEN-CONNECTED APARTMENTS FOR SALE !!! *In Kecskemét, the apartment, built…

Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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