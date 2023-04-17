Купить недвижимость в Ibranyi jaras, Венгрия

Коттедж 4 ванных Гававенчелле, Венгрия 4 ванных комнат 380 м² Количество этажей 1

€ 319,517

От Nyíregyháza 20 км, обновлен, требуя 380-нм-es гранж, с 4 га площади и 47,44 АК с плужным …