Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Gardonyi jaras
Гардонь
Купить недвижимость в Гардонь, Венгрия
Очистить
111 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 112,078
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 371,809
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 237,797
Квартира 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 173,600
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 90,946
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 294,238
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 176,543
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 73,024
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
€ 144,176
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 168,250
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 179,217
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
€ 398,291
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 120,370
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
€ 265,884
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 165,843
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 178,950
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 173,868
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,979
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 160,466
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 160,466
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 160,226
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 176,543
Квартира 1 комната
Гардонь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 96,296
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 176,275
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 141,769
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 123,312
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 111,275
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 115,020
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 62,860
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 167,180
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты