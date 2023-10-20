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Жильё в медье Фейер, Венгрия

Szekesfehervari jaras
277
Gardonyi jaras
235
Секешфехервар
194
Гардонь
134
Bicskei jaras
72
Dunaujvarosi jaras
63
Martonvasari jaras
56
Enyingi jaras
52
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808 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лепшень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лепшень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€65,070
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€62,457
Дом 3 комнаты в Элёсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элёсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€25,871
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€65,070
Дом 6 комнат в Балинка, Венгрия
Дом 6 комнат
Балинка, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
€109,757
Дом 3 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€57,230
Дом 2 комнаты в Этьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Этьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€65,070
Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€109,495
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€69,251
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€58,772
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€190,767
Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€156,534
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€177,178
Дом 1 комната в Шарсентагота, Венгрия
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,746
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€159,408
Дом 3 комнаты в Уйбарок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйбарок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
€72,910
Дом 3 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€138,502
Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€24,643
Дом 3 комнаты в Барач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барач, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€91,438
Дом 5 комнат в Tordas, Венгрия
Дом 5 комнат
Tordas, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€269,139
Дом 2 комнаты в Аба, Венгрия
Дом 2 комнаты
Аба, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€92,770
Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€84,931
Дом 4 комнаты в Надашдладань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надашдладань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€91,438
Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€117,596
Дом 2 комнаты в Бодайк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бодайк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€75,784
Дом 6 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
€221,865
Дом 5 комнат в Koszarhegy, Венгрия
Дом 5 комнат
Koszarhegy, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
€169,835
Дом 4 комнаты в Эньинг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€86,760
Квартира 4 комнаты в Эньинг, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эньинг, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
€135,628
Дом 5 комнат в Адонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Адонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€177,701

Типы недвижимости в медье Фейер

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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