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Виллы в Центральная Венгрия, Венгрия

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6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Toek, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Toek, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
€227,000
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
€485,000
Вилла 19 комнат в Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 19
Площадь 400 м²
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
€1,79 млн
Вилла 8 комнат в Будапешт, Венгрия
Вилла 8 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном районе…
Цена по запросу
Вилла 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Альбертиша, Венгрия
Вилла 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Альбертиша, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Место, где с нами живут история и традиция, прошлое и настоящее! Из Будапешта на продажу 40…
€167,464
Вилла 5 ванных с балконом, в хорошем состоянии, с Very good brightness в Будапешт, Венгрия
Вилла 5 ванных с балконом, в хорошем состоянии, с Very good brightness
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 376 м²
Количество этажей 4
Я предлагаю ему для продажи не упоминаемую люксовую вилку на представительские цели. Парк…
€897,129

Параметры недвижимости в Центральная Венгрия, Венгрия

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