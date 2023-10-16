ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Венгрия
медье Бач-Кишкун
Жильё в медье Бач-Кишкун, Венгрия
Kecskemeti jaras
415
Кечкемет
338
Bajai jaras
30
Лайошмиже
25
Байя
22
Kiskunfelegyhazi jaras
21
Кишкунфеледьхаза
19
Kunszentmiklosi jaras
16
Tiszakecskei jaras
13
Janoshalmai jaras
9
Kiskoroesi jaras
9
Яношхальма
9
Тисакечке
8
Керекедьхаза
4
Кунсентмиклош
4
Сабадсаллаш
4
Kalocsai jaras
3
Kiskunhalasi jaras
3
Ижак
3
Кишкунхалаш
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
522 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
4
1
180 м²
€96,695
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€82,513
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€74,778
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3
1
92 м²
€100,305
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€141,562
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Лакителек, Венгрия
3
111 м²
€35,842
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
74 м²
€159,869
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
2
50 м²
€46,156
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€43,835
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€81,997
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3
2
54 м²
€70,265
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€75,551
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€193,132
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€141,820
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
78 м²
€82,487
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€141,046
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
203 м²
€296,532
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
172 м²
€229,490
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
95 м²
€249,860
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
6
2
170 м²
€60,596
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
3
1
94 м²
€175,083
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€71,683
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
1
1
70 м²
€167,605
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
90 м²
€122,480
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€74,520
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€68,847
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€75,551
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
6
2
149 м²
€399,673
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€71,941
Рекомендовать
Дом 1 комната
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1
1
35 м²
€42,520
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
18
Типы недвижимости в медье Бач-Кишкун
квартиры
дома
Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL