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Пентхаусы в Municipality of Athens, Греция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кухней в Афины, Греция
Пентхаус 3 спальни с террасой, с садом, с кухней
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция Предлагаются светлые функциональн…
€446,880

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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