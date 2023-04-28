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Шале в Потсдам, Германия

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1 объект найдено
Шале 10 спален в Потсдам, Германия
Шале 10 спален
Потсдам, Германия
670 м²
€ 4,000,000
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…

Параметры недвижимости в Потсдам, Германия

с бассейном
недорогая
элитная
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