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Купить вилла в Нижняя Саксония, Германия

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1 объект найдено
Вилла 10 спаленв Langwarden, Германия
Вилла 10 спален
Langwarden, Германия
15 Количество комнат 4 ванных комнат 550 м² 2/2 Этаж
€ 490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Нижняя Саксония, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
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