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Купить недвижимость в Берлин, Германия

Берлин
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30 объектов найдено
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 6
€ 380,000
Эта 1-комнатная квартира с продуманной планировкой – идеальное место для проживания в большо…
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 6
€ 665,000
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 56 м² Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Кондо 4 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 52 м² Количество этажей 5
€ 285,000
2-комнатная квартира в хорошем состоянии площадью около 52 м² недалеко от популярного района…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 41 м² Количество этажей 4
€ 300,000
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 5
€ 310,000
Двухкомнатная квартира с лоджией в Берлине, на данный момент сданная в аренду. В квартире и…
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 57 м² Количество этажей 4
€ 435,000
Проект воплощает минималистскую красоту форм в практичный комфорт. 2-комнатная квартира в …
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 98 м² Количество этажей 3
€ 556,738
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
Кондо 1 комнатав Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 51 м² Количество этажей 4
€ 330,000
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
Квартира 3 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 88 м² Количество этажей 5
€ 980,000
3-х комнатная квартира в новом жилой комплексе. Светлые комнаты, просторные помещения, краси…
Кондо 3 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Квартирав Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
60 м²
€ 350,000
Классическое здание начала векавпечатляет типичными деталями старинного здания, такими как б…
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 72 м² Количество этажей 5
€ 460,000
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
Квартира 4 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 5
€ 605,000
Просторная 4-х комнатная квартира с балконом во внутренние двор в Берлине-Шпандау. Величе…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 520,000
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
Кондо 2 комнатыв Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 65 м² Количество этажей 5
€ 500,000
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 2
€ 430,000
2-х комнатная квартира с балконом в Берлине - районе Адлерсхоф. Открытая гостиная/столовая с…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 27 м² Количество этажей 11
€ 305,000
Продаются 1-комнатные апартаменты недалеко от набережной реки Шпрее. Этот уникальный комплек…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 375,000
Классическое здание начала века впечатляет типичными деталями старинного здания, такими как …
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 50 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Величественное здание начала века с 18 квартирами. Как в подъезде, так и в квартирах жильцы …
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 45 м² Количество этажей 4
€ 250,000
Ухоженное старинное здание с лифтом в районе Берлина - Фридрихсхайн-Кройцберг, построенное в…
Студия 1 комнатав Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 270,000
1-комнатная квартира в 4-этажном доме со светлым фасадом, элегантными балконами и изысканным…
Таунхаус 5 комнатв Берлин, Германия
Таунхаус 5 комнат
Берлин, Германия
5 Количество комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 1,700,000
Дом (Таунхаус) с террасой, балконом, парковочным местом перед домом и собственным небольшим …
Дом 4 спальнив Берлин, Германия
Дом 4 спальни
Берлин, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Квартирав Берлин, Германия
Квартира
Берлин, Германия
Количество этажей 5
€ 4,600,000
Пентхаус 2 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 2 спальни
Берлин, Германия
€ 949,949
Пентхаус уникален не только своим расположением, но и внешним видом объекта. Всего в несколь…
Пентхаус 3 спальнив Берлин, Германия
Пентхаус 3 спальни
Берлин, Германия
€ 5,580,000
Благородный пентхаус для особого качества жизни в лучшем месте: Kronprinzengär Пентхау…
Квартира 3 спальнив Берлин, Германия
Квартира 3 спальни
Берлин, Германия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 3/8 Этаж
€ 569,800
Квартира 2 комнатыв Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат
€ 229,000
Недвижимость находится в районе Трептов-Кёпеник, в районе Альтглиенике, на южной стороне ули…

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Берлине, Германия

Какая средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Берлине?

За квартиру с 2 комнатами в Берлине продавцы просят в среднем от 5 до 7 тыс. евро за квадрат. Точные расценки зависят от расположения недвижимости, ее технического состояния и других факторов. В элитных ЖК в центре города стоимость квадрата может составлять 9-10 тыс. евро.

Какие районы Берлина пользуются наибольшим спросом среди покупателей жилья?

Самыми популярными районами для покупки недвижимости в Берлине считаются Митте и Шарлоттенбург. Обе локации привлекают покупателей своим расположением - в самом центре города. Здесь все объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности. Большим спросом также пользуется жилье в Груневальде. Это тихий район с хорошей экологией, расположенный на западе города. Здесь можно купить дом в Берлине недорого или квартиру с видом на реку Хафель.

Какие преимущества можно получить, если купить недвижимость в Берлине?

За покупку жилья в немецкой столице иностранцы получают шенгенскую мультивизу, позволяющую находиться в Германии легально до 90 дней в полугодие. Купленную недвижимость можно также рассматривать как источник финансового дохода, если сдавать ее в аренду.

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