Купить недвижимость в Берлин, Германия

Самыми популярными районами для покупки недвижимости в Берлине считаются Митте и Шарлоттенбург. Обе локации привлекают покупателей своим расположением - в самом центре города. Здесь все объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности. Большим спросом также пользуется жилье в Груневальде. Это тихий район с хорошей экологией, расположенный на западе города. Здесь можно купить дом в Берлине недорого или квартиру с видом на реку Хафель.