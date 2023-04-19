Купить недвижимость в Берлин, Германия

Часто задаваемые вопросы о недвижимости в Берлине, Германия
Какая средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Берлине?
За квартиру с 2 комнатами в Берлине продавцы просят в среднем от 5 до 7 тыс. евро за квадрат. Точные расценки зависят от расположения недвижимости, ее технического состояния и других факторов. В элитных ЖК в центре города стоимость квадрата может составлять 9-10 тыс. евро.
Какие районы Берлина пользуются наибольшим спросом среди покупателей жилья?
Самыми популярными районами для покупки недвижимости в Берлине считаются Митте и Шарлоттенбург. Обе локации привлекают покупателей своим расположением - в самом центре города. Здесь все объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности.
Большим спросом также пользуется жилье в Груневальде. Это тихий район с хорошей экологией, расположенный на западе города. Здесь можно купить дом в Берлине недорого или квартиру с видом на реку Хафель.
Какие преимущества можно получить, если купить недвижимость в Берлине?
За покупку жилья в немецкой столице иностранцы получают шенгенскую мультивизу, позволяющую находиться в Германии легально до 90 дней в полугодие. Купленную недвижимость можно также рассматривать как источник финансового дохода, если сдавать ее в аренду.