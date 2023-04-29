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Квартиры в Валь-де-Марн, Франция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Л’Э-ле-Роз, Франция
Квартира 3 комнаты
Л’Э-ле-Роз, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 334,500
Дата сдачи объекта: немедленно    Идеально расположенная в бизнес-парке ICADE в Рунгисе, в 7…

Параметры недвижимости в Валь-де-Марн, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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