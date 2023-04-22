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Виллы в Жиронда, Франция

Аркашон
4
Ла Тест-де-Бюш
2
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
210 м²
€ 2,267,200
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
550 м²
€ 11,550,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
210 м²
€ 2,310,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
Вилла 3 спальни в Аркашон, Франция
Вилла 3 спальни
Аркашон, Франция
151 м²
€ 934,500
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
280 м²
€ 882,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…

Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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