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Купить дом в Turun seutukunta, Финляндия

Тарвасйоки
2
Турку
2
Каарина
1
Райсио
1
Сауво
1
9 объектов найдено
Дом 5 спаленв Hepojoki, Финляндия
Дом 5 спален
Hepojoki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 1/2 Этаж
€ 330,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Тарвасйоки, Финляндия
Таунхаус
Тарвасйоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 2 спальнив Каарина, Финляндия
Дом 2 спальни
Каарина, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Тарвасйоки, Финляндия
Дом 1 спальня
Тарвасйоки, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 318,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Сауво, Финляндия
Дом 4 спальни
Сауво, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Райсио, Финляндия
Дом 3 спальни
Райсио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/1 Этаж
€ 338,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Turun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Turun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 1/2 Этаж
€ 798,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 8 спаленв Roeoelae, Финляндия
Вилла 8 спален
Roeoelae, Финляндия
18 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² 1/2 Этаж
€ 1,490,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Turun seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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