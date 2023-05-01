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Дома в Турку, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² 1/2 Этаж
€ 798,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Турку, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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