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Квартиры в Варсинайс-Суоми, Финляндия

Turun seutukunta
12
Турку
9
Salon seutukunta
5
Сомеро
5
Райсио
2
Loimaan seutukunta
1
Vakka-Suomen seutukunta
1
Лоймаа
1
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19 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/3 Этаж
€ 103,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
€ 30,105
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/8 Этаж
€ 235,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Тарвасйоки, Финляндия
Квартира
Тарвасйоки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/5 Этаж
€ 174,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 2/4 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/3 Этаж
€ 95,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Лоймаа, Финляндия
Квартира
Лоймаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 162,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одн…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 149,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Райсио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Райсио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Сомеро, Финляндия
Квартира
Сомеро, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальня в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Turun seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1/4 Этаж
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Уусикаупунки, Финляндия
Квартира 2 спальни
Уусикаупунки, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальни в Turun seutukunta, Финляндия
Квартира 4 спальни
Turun seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Варсинайс-Суоми, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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