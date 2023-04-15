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Купить дом в Пирканмаа, Финляндия

Tampereen seutukunta
16
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
8
Ylae-Pirkanmaan seutukunta
8
Lounais-Pirkanmaan seutukunta
3
Валкеакоски
3
Vilppula
2
Лемпяаля
2
Нокиа
2
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36 объектов найдено
Домв Кихниё, Финляндия
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом 4 спальнив Oriveden asema, Финляндия
Дом 4 спальни
Oriveden asema, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Nuutajaervi, Финляндия
Таунхаус
Nuutajaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ээтся, Финляндия
Таунхаус
Ээтся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Vilppula, Финляндия
Дом
Vilppula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Teisko, Финляндия
Таунхаус
Teisko, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Voitila, Финляндия
Таунхаус
Voitila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальнив Kasuri, Финляндия
Дом 4 спальни
Kasuri, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м² 1/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Paekinmaeki, Финляндия
Дом 4 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 1/2 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м² 1/1 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Kolho, Финляндия
Таунхаус
Kolho, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Дом 5 спаленв Huhkaankylae, Финляндия
Дом 5 спален
Huhkaankylae, Финляндия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² 1/1 Этаж
€ 595,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 спальни
Валкеакоски, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Pohja, Финляндия
Таунхаус
Pohja, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Вилла 5 спаленв Karkunkylae, Финляндия
Вилла 5 спален
Karkunkylae, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 1/2 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Nuutajaervi, Финляндия
Дом 4 спальни
Nuutajaervi, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 303 м² 2/2 Этаж
€ 99,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Kolho, Финляндия
Таунхаус
Kolho, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Домв Soininkylae, Финляндия
Дом
Soininkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Домв Soininkylae, Финляндия
Дом
Soininkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Дом 3 спальнив Kollola, Финляндия
Дом 3 спальни
Kollola, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 154,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Pyoeroenmaa, Финляндия
Дом 2 спальни
Pyoeroenmaa, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 1/1 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Tyry, Финляндия
Дом 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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