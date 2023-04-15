Купить дом в Пирканмаа, Финляндия

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Финляндия
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36 объектов найдено
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Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом 4 спальни
Oriveden asema, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус
Nuutajaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус
Ээтся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом
Vilppula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус
Teisko, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Voitila, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальни
Kasuri, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
1/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Paekinmaeki, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
1/2 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
137 м²
1/1 Этаж
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Kolho, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Дом 5 спален
Huhkaankylae, Финляндия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
219 м²
1/1 Этаж
€ 595,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Валкеакоски, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
1/2 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
171 м²
2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Pohja, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Вилла 5 спален
Karkunkylae, Финляндия
8 Количество комнат
1 ванных комнат
220 м²
1/2 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
1/2 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Nuutajaervi, Финляндия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
303 м²
2/2 Этаж
€ 99,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Kolho, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Дом
Soininkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Дом
Soininkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Дом 3 спальни
Kollola, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 154,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Pyoeroenmaa, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
1/1 Этаж
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
1/2 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия
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