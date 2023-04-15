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Купить недвижимость в Пирканмаа, Финляндия

Мянття
9
Тампере
9
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
6
Vilppula
5
Lounais-Pirkanmaan seutukunta
4
Оривеси
4
Виррат
3
Икаалинен
3
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91 объект найдено
Квартирав Sarkkila, Финляндия
Квартира
Sarkkila, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Мянття, Финляндия
Квартира
Мянття, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Квартирав Viiala, Финляндия
Квартира
Viiala, Финляндия
€ 21,250
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Домв Кихниё, Финляндия
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартирав Toijala, Финляндия
Квартира
Toijala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Kairokoski, Финляндия
Квартира
Kairokoski, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 3 спальнив Vastamaeki, Финляндия
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м² 1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Валкеакоски, Финляндия
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Laukeela, Финляндия
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Нокиа, Финляндия
Квартира 2 спальни
Нокиа, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/7 Этаж
€ 214,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Дом 4 спальнив Oriveden asema, Финляндия
Дом 4 спальни
Oriveden asema, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2/4 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Tyry, Финляндия
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м² 1/2 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/6 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Нокиа, Финляндия
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Таунхаус
Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Nuutajaervi, Финляндия
Таунхаус
Nuutajaervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ээтся, Финляндия
Таунхаус
Ээтся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Vilppula, Финляндия
Дом
Vilppula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Teisko, Финляндия
Таунхаус
Teisko, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 1 спальняв Valto, Финляндия
Квартира 1 спальня
Valto, Финляндия
2 Количество комнат 59 м² 2/3 Этаж
€ 60,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Икаалинен, Финляндия
Квартира
Икаалинен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 4 спальнив Лемпяаля, Финляндия
Дом 4 спальни
Лемпяаля, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 379,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 4 спальнив Tyry, Финляндия
Квартира 4 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² 1/2 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Vilppula, Финляндия
Квартира
Vilppula, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…

Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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