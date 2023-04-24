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Дома в Похьянмаа, Финляндия

Jakobstadsregionen
4
Vaasa sub-region
4
Вааса
3
Sydoesterbotten
2
Terjaerv
2
Корсгольм
1
Кристинестад
1
Крунубю
1
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10 объектов найдено
Таунхаус в Vaasa sub-region, Финляндия
Таунхаус
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом в Torkkola, Финляндия
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом в Кристинестад, Финляндия
Дом
Кристинестад, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом в Baeckby, Финляндия
Дом
Baeckby, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом в Terjaerv, Финляндия
Дом
Terjaerv, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 5 спален в Vaasa sub-region, Финляндия
Дом 5 спален
Vaasa sub-region, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м² 2/2 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Vaasa sub-region, Финляндия
Таунхаус
Vaasa sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом в Крунубю, Финляндия
Дом
Крунубю, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом в Skutnaes, Финляндия
Дом
Skutnaes, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Дом в Terjaerv, Финляндия
Дом
Terjaerv, Финляндия
Цена по запросу
Покупаете, получаете визу на всех членов семьи и спокойно катаетесь в Финляндию и по всей Ев…

Параметры недвижимости в Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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