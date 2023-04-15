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Купить дом в Похьойс-Похьянмаа, Финляндия

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
6
Ий
5
Виханти
4
Раахе
4
Кярсямяки
3
Оулу
3
Пудасъярви
3
Рейсьярви
3
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57 объектов найдено
Коттеджв Пудасъярви, Финляндия
Коттедж
Пудасъярви, Финляндия
€ 56,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Ий, Финляндия
Дом
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттеджв Ий, Финляндия
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Ий, Финляндия
Таунхаус
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Нед…
Таунхаусв Кярсямяки, Финляндия
Таунхаус
Кярсямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В х…
Таунхаусв Рейсьярви, Финляндия
Таунхаус
Рейсьярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Кярсямяки, Финляндия
Таунхаус
Кярсямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Karahka, Финляндия
Таунхаус
Karahka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Сиеви, Финляндия
Таунхаус
Сиеви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Lehtopaeae, Финляндия
Дом
Lehtopaeae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Дом 2 спальнив Saloinen, Финляндия
Дом 2 спальни
Saloinen, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 2/2 Этаж
€ 274,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Ий, Финляндия
Таунхаус
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Домв Oulun seutukunta, Финляндия
Дом
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Таунхаусв Ий, Финляндия
Таунхаус
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Дом 4 спальнив Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Kaeaeriaenperae, Финляндия
Таунхаус
Kaeaeriaenperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Leskelae, Финляндия
Дом
Leskelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаусв Рейсьярви, Финляндия
Таунхаус
Рейсьярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Домв Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаусв Виханти, Финляндия
Таунхаус
Виханти, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаусв Оулайнен, Финляндия
Таунхаус
Оулайнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Домв Etelaenkylae, Финляндия
Дом
Etelaenkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом с д…
Таунхаусв Алавиескa, Финляндия
Таунхаус
Алавиескa, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Хаапаярви, Финляндия
Дом
Хаапаярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Рядом с…
Домв Кярсямяки, Финляндия
Дом
Кярсямяки, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Домв Хаапаярви, Финляндия
Дом
Хаапаярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…

Параметры недвижимости в Похьойс-Похьянмаа, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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