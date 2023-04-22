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Дома в Лаппеэнранта, Финляндия

1 объект найдено
Таунхаус в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Таунхаус
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Предлагаются к продаже просторные апартаменты в рядном, малоквартирном доме (всего 6 квартир…

Параметры недвижимости в Лаппеэнранта, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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