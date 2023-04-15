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Купить квартиру в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
30
Кеми
16
Торнио
13
Rovaniemen seutukunta
7
Sirkka
4
Tunturi-Lapin seutukunta
4
Киттиля
4
Район Восточная Лапландия
4
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45 объектов найдено
Квартирав Кемиярви, Финляндия
Квартира
Кемиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 2 спальнив Киттиля, Финляндия
Квартира 2 спальни
Киттиля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/4 Этаж
€ 219,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Киттиля, Финляндия
Квартира 1 спальня
Киттиля, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Saarenkylae, Финляндия
Квартира
Saarenkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Кемиярви, Финляндия
Квартира
Кемиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Это…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Торнио, Финляндия
Квартира
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Киттиля, Финляндия
Квартира 2 спальни
Киттиля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/2 Этаж
€ 337,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 128,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ухо…
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 3/5 Этаж
€ 79,990
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В Р…
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/1 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 2 спальни
Торнио, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 3/8 Этаж
€ 277,586
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Кеминмаа, Финляндия
Квартира
Кеминмаа, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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