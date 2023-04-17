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Купить квартиру в Лахти, Финляндия

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10 объектов найдено
Квартирав Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Lahden seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/7 Этаж
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 3/3 Этаж
€ 259,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Lahden seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 7/8 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 5/6 Этаж
€ 149,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 1 спальня
Lahden seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 3/4 Этаж
€ 119,800
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Лахти, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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