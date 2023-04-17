Купить недвижимость в Лахти, Финляндия

Дом 3 спальни Lahden seutukunta, Финляндия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж

€ 110,000

Частный дом в Лахти! В доме гостиная, три спальни и сауна. Участок в собственности 900м2 с с…