Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Северо-Запад
  4. Устецкий край
  5. Теплице

Купить недвижимость в Теплице, Чехия

1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Теплице, Чехия
Квартира 4 спальни
Теплице, Чехия
4 Количество комнат 90 м²
€ 141,453
Продается двухэтажная квартира 4+1 90 m² в центре города Теплице Две спальни находятся на вт…

Параметры недвижимости в Теплице, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти