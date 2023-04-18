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Купить недвижимость в okres cesky Krumlov, Чехия

4 объекта найдено
Домв Dolni Trebonin, Чехия
Дом
Dolni Trebonin, Чехия
253 м²
€ 384,300
Домв Pridoli, Чехия
Дом
Pridoli, Чехия
254 м²
€ 636,938
Домв Hnevanov, Чехия
Дом
Hnevanov, Чехия
272 м²
€ 595,318
Домв Kremze, Чехия
Дом
Kremze, Чехия
94 м²
€ 183,814

Параметры недвижимости в okres cesky Krumlov, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
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