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Жильё в Мост, Чехия

11 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Мост, Чехия
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 72,266
We offer for sale a renovated apartment in personal ownership, size 3+1 with Loggia and air …
Квартира 2 спальни в Мост, Чехия
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат 55 м²
€ 63,375
Предлагается к продаже квартира с ремонтом 2 + 1 на 2 этаже, включая арендатора, в квартире …
Квартира 3 спальни в Мост, Чехия
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 75 м²
€ 60,801
Предлагаем к продаже полностью отремонтированную и оборудованную квартиру 3 + 1, в Мосте, 75…
Квартира 2 спальни в Мост, Чехия
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 51,207
квартира 2+кк 40м2 с лоджией на 6 этаже панельного дома в частной собственности тихая, зелен…
Квартира 3 спальни в Мост, Чехия
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 62 м²
€ 53,742
квартира 3+1 62м2 с балконом, на 8 этаже панельного дома с лифтом дом после ревитализации, к…
Квартира 2 спальни в Мост, Чехия
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 53,235
квартира 2+кк с лоджией 40м2 на 6 этаже панельного дома тихий, зеленый район парковка перед домом
Квартира 2 спальни в Мост, Чехия
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат 51 м²
€ 90,246
квартира 2+1 51м2 на 6 этаже кирпичного дома с лифтом центр города, востребованный район ква…
Квартира 3 спальни в Мост, Чехия
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 55 м²
€ 58,266
квартира 3+1 55м2 на 7 этаже панельного дома Квартира после частичной реконструкции
Квартира 3 спальни в Мост, Чехия
Квартира 3 спальни
Мост, Чехия
3 Количество комнат 63 м²
€ 55,614
квартира 3+1 63м2 на 11 этаже панельного дома В квартире три французских пластиковых окна с …
Квартира 2 спальни в Мост, Чехия
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат 58 м²
€ 60,840
квартира 2+1 58м2 на 4 этаже кирпичного дома За последние годы в квартире была проведена пол…
Квартира 2 спальни в Мост, Чехия
Квартира 2 спальни
Мост, Чехия
2 Количество комнат 56 м²
€ 53,742
Продается квартира 2+1 56 m² в центре города Мост. 3ий этаж кирпичного дома Квартира и дом п…
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