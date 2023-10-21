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Купить квартиру в Карловых Варах, Чехия

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157 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с видом на горы
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/5
Предлагаю двухуровневую квартиру 2+1 в кирпичном доме в центре Карловых Вар, на улице Колма.…
€160,000
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 46 м²
The Moser residence is located in a very quiet location, close to the cycle path around the …
€128,700
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 76 м²
We offer for sale a 3+kk apartment on Zámecký Vrch Street in the center of the spa area of K…
€226,980
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 76 м²
We offer for sale a 3+kk apartment on Zámecký Vrch Street in the center of the spa area of K…
€226,980
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
unique, newly reconstructed apartment building, in a great location, Čertův ostrov, in Foers…
€130,650
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 56 м²
The building has a 24-hour reception service and a camera system. The apartment is located a…
€156,000
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 46 м²
The Moser residence is located in a very quiet location, close to the cycle path around the …
€128,700
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Квартира 3+1 расположена на верхнем первом этаже кирпичного дома в Карловых Варах — ул. Павл…
€129,386
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
2+1 полезной площадью 49 м2, которая расположена на 4 надземном этаже исторического кирпично…
€109,200
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
2+1+гардеробная (общая площадь 51,75 м2), планировка см. планировку. Квартира находится на 3…
€91,650
Квартира 1 спальня в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
1+1 или 2 спальнями (в зависимости от использования площади), 45 м2, на 1 этаже многоквартир…
€96,661
Квартира 1 спальня в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 1 спальня
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 24 м²
Большая квартира-студия в самом центре Карловых Вар – мечта многих людей. Иметь уютную, отре…
€68,250
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Предлагаем на продажу эксклюзивную квартиру-мезонет 3+кк площадью 133 м2, которая расположен…
€448,500
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Квартира 3+кк общей площадью 90 м2 расположена на 4 этаже, что обеспечивает прекрасный вид н…
€292,461
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 87 м²
We offer you the sale of a beautiful apartment with an area of 3+KK, which is located on the…
€204,360
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 35 м²
Тогда мы предлагаем вам квартиру в центре Карловых Вар, в непосредственной близости от Терма…
€128,700
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 36 м²
Предлагаем на продажу квартиру 2+КК в личной собственности на 2 этаже без лифта общей площад…
€112,710
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
В доме новый фасад и обновленный персональный лифт. Помещения оборудованы виниловыми полами,…
€91,845
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
We offer for sale an exclusive maisonette apartment available 3+kk with a size of 132 m2, wh…
€448,500
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
3+1, 101m2 in the spa area in Karlovy Vary. The apartment has two bedrooms, a spacious hall,…
€370,500
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Sale of a luxurious and modern spacious apartment with 3+kk and an area of 147m2. The apartm…
€499,200
Квартира 4 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 4 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 5
Площадь 154 м²
flat in the center of KV 4+kk 154m2 secured parking directly in the building All amenities a…
€487,110
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Nice and spacious apartment in the spa center after complete reconstruction. It consists of …
€323,700
Квартира 3 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 3 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
The apartment is located on the second floor of a historic building, just a short walk from …
€331,500
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Sale of an 2+1, 55 m² apartment in the sought-after location of Karlovy Vary — Stará Role, w…
€101,010
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
As part of the sale of residential units in the residence Foersterova 24, offer you a reside…
€103,350
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 44 м²
We offer for sale a 2+kk apartment in Karlovy Vary, Rybáry, in Rohová Street. The apartment …
€93,561
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Are you looking for your new home in a quiet environment? Or fit an investment opportunity. …
€85,371
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Sale of a sunny apartment, available 2+1, located on the 1st floor of a brick building in Ka…
€97,110
Квартира 2 спальни в okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
Комнаты 3
Площадь 43 м²
2+кк в кирпичном доме в Карловых Варах Драховицах, недалеко от курорта и административного ц…
€105,690

Параметры недвижимости в Карловы Вары, Чехия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная

Знаменитый на всю Европу курорт представляет собой отличное место не только для оздоровления, но и для постоянного проживания, и потому приобрести апартаменты в Карловых Варах стремятся как чехи, так и иностранцы.

Где в Карловых Варах лучше всего выбирать квартиру?

Наиболее комфортным (и наиболее дорогим) районом считается Драговице — царство изысканных особняков и зеленых зон, однако и соседствующий с ним район Чертовка очень тихий и живописный. Тем, кому важна максимальная близость минеральных источников, REALTING рекомендует приобретать жилье в самом центре курорта. Относительно дешево можно купить квартиру в Карловых Варах в отдаленных от центра р-нах Дворы, Рыбарже, Богатице, хотя их отдаленность, учитывая небольшие масштабы города, носит относительный характер: самое большее через 20 мин. вы окажетесь возле Колоннады.

Сколько в среднем стоят квартиры в Карловых Варах?

Согласно данным REALTING, в Карловых Варах, как и в Праге и Брно, квартиры в Чехии самые дорогие: квадратный метр стоит от 2 до 3 тыс. евро, но, несмотря на высокие цены, продажа жилья идет очень активно. Для приобретения однокомнатной квартиры в новом доме нужно иметь как минимум 50 тыс. евро. Двухкомнатная квартира обойдется в среднем в 70-80 тыс. евро, трехкомнатная — от 100 тыс. евро.

Можно ли получить ВНЖ в Чехии при покупке недвижимости? Есть ли особенности покупки для иностранцев?

Если вы рассчитываете, что покупка квартиры или дома в Чехии откроет возможности для получения ВНЖ, вас ждет разочарование: никакая приобретенная недвижимость, даже на миллионы евро, этому не способствует. Для получения ВНЖ необходимо не владеть недвижимостью, а учиться или работать. Зато Чехия не чинит никаких препятствий иностранцам в процессе обзаведения недвижимостью: они покупают жилье в стране на тех же основаниях, что и чехи, и даже могут рассчитывать на получение ипотеки.

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