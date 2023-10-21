Знаменитый на всю Европу курорт представляет собой отличное место не только для оздоровления, но и для постоянного проживания, и потому приобрести апартаменты в Карловых Варах стремятся как чехи, так и иностранцы.

Где в Карловых Варах лучше всего выбирать квартиру?

Наиболее комфортным (и наиболее дорогим) районом считается Драговице — царство изысканных особняков и зеленых зон, однако и соседствующий с ним район Чертовка очень тихий и живописный. Тем, кому важна максимальная близость минеральных источников, REALTING рекомендует приобретать жилье в самом центре курорта. Относительно дешево можно купить квартиру в Карловых Варах в отдаленных от центра р-нах Дворы, Рыбарже, Богатице, хотя их отдаленность, учитывая небольшие масштабы города, носит относительный характер: самое большее через 20 мин. вы окажетесь возле Колоннады.

Сколько в среднем стоят квартиры в Карловых Варах?

Согласно данным REALTING, в Карловых Варах, как и в Праге и Брно, квартиры в Чехии самые дорогие: квадратный метр стоит от 2 до 3 тыс. евро, но, несмотря на высокие цены, продажа жилья идет очень активно. Для приобретения однокомнатной квартиры в новом доме нужно иметь как минимум 50 тыс. евро. Двухкомнатная квартира обойдется в среднем в 70-80 тыс. евро, трехкомнатная — от 100 тыс. евро.

Можно ли получить ВНЖ в Чехии при покупке недвижимости? Есть ли особенности покупки для иностранцев?

Если вы рассчитываете, что покупка квартиры или дома в Чехии откроет возможности для получения ВНЖ, вас ждет разочарование: никакая приобретенная недвижимость, даже на миллионы евро, этому не способствует. Для получения ВНЖ необходимо не владеть недвижимостью, а учиться или работать. Зато Чехия не чинит никаких препятствий иностранцам в процессе обзаведения недвижимостью: они покупают жилье в стране на тех же основаниях, что и чехи, и даже могут рассчитывать на получение ипотеки.