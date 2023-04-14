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Купить квартира-студия в Варненская область, Болгария

Варна
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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Золотые Пески, Болгария
Студия 1 комната
Золотые Пески, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/11 Этаж
€ 52,000
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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