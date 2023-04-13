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Купить пентхаус в Софии, Болгария

Sofia City
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София
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Витоша
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4 объекта найдено
Пентхаусв София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,865
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается многокомнатная квартира, пентхаус, в. Медицинская акад…
Пентхаусв Витоша, Болгария
Пентхаус
Витоша, Болгария
218 м² 3/5 Этаж
€ 290,000
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира в. Buxton. Рядом с основными бул…
Пентхаусв София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
427 м² 11/12 Этаж
€ 424,865
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Продается многокомнатная квартира, пентхаус, в. Ипподром. Он состо…
Пентхаус 3 спальнив Софийская область, Болгария
Пентхаус 3 спальни
Софийская область, Болгария
3 ванных комнат 160 м²
€ 1,200,000
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

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