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Квартиры-студии в Поморие, Болгария

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/2
€ 34,500
Студия 1 спальня в Поморие, Болгария
Студия 1 спальня
Поморие, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/7
€ 43,000

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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