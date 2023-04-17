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Купить квартиру в Каблешково, Болгария

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Каблешково, Болгария
Квартира 1 спальня
Каблешково, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/5 Этаж
€ 52,000
1-комнатная квартира с видом на бассейн и море в Vineyards SPA, Aheloy IBG Real Estates рад…
Квартирав Каблешково, Болгария
Квартира
Каблешково, Болгария
€ 80,000
Массивный 3-этажный дом в 20 км от Бургаса    Преимущества -Отличное место…
Квартирав Aleksandrovo, Болгария
Квартира
Aleksandrovo, Болгария
150 м²
€ 88,000
Коттеджный комплекс расположен в красивой деревне Александрово, всего в 20 км от черноморс…
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