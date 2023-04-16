Недвижимость в Бяле, Болгария: стоимость, условия покупки, лучшие предложения

Бяла — небольшой болгарский курортный городок, расположенный на морском побережье. Здесь красиво, уютно и очень спокойно.

Купить недвижимость в г. Бяла хотят не только те, кто планирует переезд сюда на ПМЖ, но и люди, желающие больше времени проводить на курорте. При наличии своего жилья не проблема организовать длительный комфортный отпуск на морском побережье.

Преимущества покупки недвижимости в Бяле:

Отличная транспортная доступность — город расположен недалеко от Варны и Бургаса, в которых находятся аэропорты.

Дешевая стоимость недвижимости.

Хорошая медицина.

Небольшой налог при покупке.

Стоимость домов и квартир в Бяле

Средняя стоимость 1 кв. м на жилье в болгарской Бяле — 500-1000 евро. Малогабаритная однокомнатная студия, рассчитанная на проживание 1-2 чел., стоит от 13 000 тыс. евро. Двухкомнатная и трехкомнатная квартира здесь обходится от 20 тыс. евро. Элитная недвижимость (апартаменты, виллы, дома) стартует от 100 тыс. евро. Чем лучше укомплектовано жилье и ближе его расположение к морю, тем выше стоимость.

Цены на жилье в Бяле зависят и от вида недвижимости. В связи с ужесточением строительных требований, цены на квартиры в новостройках доходят до 1-1.5 тыс. евро.

Условия покупки недвижимости в Болгарии

При покупке жилых квартир иностранными гражданами ограничений нет. Но если вы планируете стать владельцем дома с участком, придется оформить юридическое лицо. Если недвижимость в Бяле стоит от 250 тыс. евро и выше, вы можете претендовать на получение ВНЖ вне очереди.