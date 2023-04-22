Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Банско

Болгария — одна из самых привлекательных для иностранцев стран. Здесь много курортных городов, развитая инфраструктура, приемлемые цены на жилье. Особой популярностью пользуются квартиры в Банско — небольшом городке, который считается главным горнолыжным курортом страны.

Сколько в среднем стоят квартиры в Банско

Средний прайс на квартиры в Банско — 350-500 евро за м². Если покупать жилье с целью дальнейшей сдачи в аренду, расходы можно окупить уже через 7-10 лет.

На платформе REALTING можно выбрать как роскошные апартаменты в Банско, так и недорогую бюджетную недвижимость. Стоимость зависит от расположения объекта и его площади, наличия ремонта, мебели, инфраструктуры района. Наиболее выгодное вложение — покупка квартиры в строящемся жилье.

Можно ли получить ВНЖ в Болгарии при покупке квартиры

Купить квартиру в Банско без проблем может каждый иностранный гражданин. Если стоимость недвижимости превышает 300 тыс. евро, можно сразу приступать к оформлению ВНЖ. При покупке более дешевого жилья есть возможность получить мультивизу, которая позволяет находиться на территории страны 180 дней в году.