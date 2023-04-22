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Продажа квартир в Банско

Dobrinishte
8
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8 объектов найдено
Студия 1 спальня в Dobrinishte, Болгария
Студия 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 40 м²
€ 31,500
Квартира 1 спальня в Dobrinishte, Болгария
Квартира 1 спальня
Dobrinishte, Болгария
1 ванных комнат 5 425 м²
€ 38,000
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
5 925 м²
€ 44,000
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
63 м² 2 Этаж
€ 23,000
Квартира состоит из коридора, полностью оборудованной кухни / 2-х конфорочная плита, вытяжка…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
42 м² 3 Этаж
€ 24,500
Эта оригинально оформленная квартира находится на третьем этаже жилого дома. Общая площадь к…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
74 м² 1 Этаж
€ 37,000
Представляем Вам двухкомнатный апартамент в комплексе Downtown. Первый этаж с террасой на во…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
2 714 м²
€ 294,000
Учaсток 2714  квадратных метрах находится на холме в деревне Горно Драглиште, 11 км о…
Квартира в Dobrinishte, Болгария
Квартира
Dobrinishte, Болгария
116 м²
€ 120,000
Предлагаем Вам комплекс, на территории которого расположены 9  полностью оборудованны…

Параметры недвижимости в Банско, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Банско

Болгария — одна из самых привлекательных для иностранцев стран. Здесь много курортных городов, развитая инфраструктура, приемлемые цены на жилье. Особой популярностью пользуются квартиры в Банско — небольшом городке, который считается главным горнолыжным курортом страны. 

Сколько в среднем стоят квартиры в Банско

Средний прайс на квартиры в Банско — 350-500 евро за м². Если покупать жилье с целью дальнейшей сдачи в аренду, расходы можно окупить уже через 7-10 лет. 

На платформе REALTING можно выбрать как роскошные апартаменты в Банско, так и недорогую бюджетную недвижимость. Стоимость зависит от расположения объекта и его площади, наличия ремонта, мебели, инфраструктуры района. Наиболее выгодное вложение — покупка квартиры в строящемся жилье.

Можно ли получить ВНЖ в Болгарии при покупке квартиры

Купить квартиру в Банско без проблем может каждый иностранный гражданин. Если стоимость недвижимости превышает 300 тыс. евро, можно сразу приступать к оформлению ВНЖ. При покупке более дешевого жилья есть возможность получить мультивизу, которая позволяет находиться на территории страны 180 дней в году.

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