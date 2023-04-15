Купить дом в Узденский район, Беларусь

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Минская область
Узденский район
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79 объектов найдено
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Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 4,434
Одноуровневый дачный дом на участке 15 соток! Адрес: д. Чурилово, ул. Центральная ❤️Одноуров…
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 52,479
Продаётся стильный и современный 1-этажный дом в 46 км от Минска по Слуцкой трассе (35 минут…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
288 м²
€ 85,958
Перспективный дом в д.Дегтяное, Узденского района, Минской области Представляю вашему вниман…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 11,491
Продается дача по Слуцкой трассе, 43 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом 2014 года пос…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 26,692
Двухэтажный кирпичный дом в СТ Чистые Криницы! Адрес: СТ "Чистая Криница" ❤️ Двухэ…
Дом
Узда, Беларусь
127 м²
€ 56,099
Дом в пригороде Минска! Предлагается удивительное место для жизни и отдыха в одном из с…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 12,667
Продается двухэтажный дом в СТ Контакт Адрес: СТ Контакт ⭕️ О Вашем будущем доме: - Двухуров…
Дом
Озеро, Беларусь
61 м²
€ 27,054
Дом
Хотляны, Беларусь
99 м²
€ 38,907
Продается 3-х комнатная квартира в двухэтажном блочном блокированном жилом доме …
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 36,102
Минская обл. Узденский с/с. д. Чурилово ул. Колхозная д. 8 Продается добротный, крепкий дом …
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 33,478
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение) в д. Смолинец Узденско…
Дом
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 18,096
Продаётся хутор в тихом живописном месте. Участок идеально подходит для ведения подсобного х…
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 5,881
Предлагается дом под реконструкцию в д. Заболотье, рядом с городом Узда. Минская обл., …
Дом
Семёновичи, Беларусь
63 м²
€ 11,310
Продается добротный дом в белорусских традициях, на берегу реки Усса! Минская обл., Узденски…
Дом
Узда, Беларусь
225 м²
€ 45,150
Двухэтажный блочный дом в г. Узда Адрес: г. Узда, ул. Кирова Большой двухэтажный дом станет …
Дом
Хотляны, Беларусь
90 м²
€ 37,550
Блочный двухэтажный дом в агрогородке Хотляны Адрес: д.Хотляны, ул.1-ая ❤️ Отличный двухэтаж…
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
143 м²
€ 99,530
Продается просторный дом со всеми коммуникациями вдали от городской суеты в Узденском р-не О…
Дом
Лоша, Беларусь
70 м²
€ 24,430
Продается добротный дом из сруба в аг. Лоша. Узденский район. Слуцкое направление. 45 …
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
151 м²
€ 58,813
Продается 2-х этажный дом в д. Сороковщина Узденского района, 26 км от Минска, 5 км от трасс…
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 19,906
Продаётся дом с земельным участком в деревне Старые Морги Узденского района. 58 км от МКАД. …
Дом
Узда, Беларусь
43 м²
€ 8,143
Продается деревнный жилой дом в г.Узда, с участком 15 соток. Отопление печное, газ и вода ря…
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 4,434
Одноуровневый дачный дом на участке 15 соток! Адрес: д. Чурилово, ул. Центральная ❤️Одноуров…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 17,644
Продаётся дачный участок 11,78 соток с двухэтажным садовым домом в 40 км от Минска. С/…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 34,383
Продается 2-х этажный бревенчатый дом в д. Миколка Узденского района, 41 км от МКАД в Слуцко…
Дом
Узда, Беларусь
58 м²
€ 33,931
Продается дом в городе Узда ,Минская область , Узденский район. Брестское напр-е, 45 км…
Дом
Узденский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 14,476
Продается жилой бревенчатый дом в д. Бервищи Узденского р-на в 58 км от МКАД по асфальту (Сл…
Дом
Узда, Беларусь
136 м²
€ 34,835
Загородный дом в пригороде Минска с центральными коммуникациями. Предлагается идеальное мест…
Дом
Дещенка, Беларусь
210 м²
€ 89,577
Продается жилой дом по адресу: Минская обл., Узденский р-н, Дещенский с/с, аг. Дещенка. Совр…
Дом
Зеньковичи, Беларусь
56 м²
€ 8,053
Продается жилой дом в современном, благоустроенном агрогородке Зеньковичи ,…
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 54,289
Дом 1982г.п., бревно обложено кирпичом, в жилом состоянии, продаётся со всей мебелью и техни…
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Параметры недвижимости в Узденский район, Беларусь
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