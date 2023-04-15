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Купить коттедж в Узденский район, Беларусь

Озерский сельский Совет
3
Дещенский сельский Совет
2
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттеджв Королёво, Беларусь
Коттедж
Королёво, Беларусь
238 м²
€ 152,914
Продается двухуровневый коттедж, готовый к проживанию в д.Королево, ул.Центральная, д.1…
Коттеджв Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
161 м²
€ 50,670
Коттедж расположен в живописном месте, рядом с водоемом и лесом, в деревне Володьки 32 км от…
Коттеджв Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
280 м²
€ 113,102
Коттеджв Озеро, Беларусь
Коттедж
Озеро, Беларусь
224 м²
€ 39,812
      Ниже себестоимости продается коттедж 70 % готовности (незавершенное зак…
Коттеджв Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 25,787
Для загородной жизни в деревне Дегтяное Узденского района предлагается жилой дом со степенью…

Параметры недвижимости в Узденский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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