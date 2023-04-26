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21 объект найдено
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Дом
Атолино, Беларусь
246 м²
€ 264,164
Кусочек Италии у себя дома. Собираясь за обедом в чудесной кухне этого дома, вы можете насла…
Коттедж
Атолино, Беларусь
265 м²
€ 136,545
Продажа элитного коттеджа в пригороде Минска. Адрес: аг. Атолино, ул. Спортивная. ❤️ Невероя…
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 39,169
Продается дом в д. Леонтьевичи
Дом
Урожайная, Беларусь
66 м²
€ 45,546
Продаётся дом с участком 25 соток! Адрес: д. Урожайная, ул. Центральная ❤️ Крепкий дом с бол…
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 143,924
Продажа коттеджа в пригороде Минска, п. Скориничи. Коттедж находится в 5 километрах от Минск…
Дом
Сеница, Беларусь
200 м²
€ 141,191
Продажа | обмен Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, жилой ( эксплуатируется, живут люди )…
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 79,249
Добротный дом в аг. Атолино Смотреть похожие предложения
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Атолино, Беларусь
306 м²
€ 173,073
Продается двухэтажный дом с отличным ремонтом в ближайшем пригороде Минска, агрогородке Атол…
Коттедж
Колядичи, Беларусь
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Цена по запросу
Продается отличный дом в населенном пункте Колядичи 1км от Минска. Коммуникации (канализация…
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
135 м²
€ 63,755
Продается жилой дом д. Леонтьевичи 8 км это 10 минут до г. Минска по Слуцкой трассе в тихом …
Коттедж
Атолино, Беларусь
230 м²
€ 117,507
Продаётся коттедж д.Атолино, ул.Садовая. Брестское направление, 10 км. от МКАД. Общая …
Коттедж 4 спальни
Прилуки, Беларусь
6 Количество комнат
2 ванных комнат
503 м²
€ 364,364
Продается коттедж в аг. Прилуки, 6 км от МКАД. Дом расположен в престижном коттеджном пос…
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 31,882
Продается дом в д. Леоньтевичи (под снос или реконструкцию), расположенный на земельном учас…
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
268 м²
€ 182,091
Дом расположен в четырех километрах от МКАД. До магазина «Соседи» 25метров. В пя…
Коттедж
Щитомиричи, Беларусь
148 м²
€ 122,973
Продается коттедж в д. Щитомиричи, расположенный в тихом и уютном пригороде Минска. Все…
Коттедж
Атолино, Беларусь
310 м²
€ 363,453
Продается великолепный коттедж с отличным ремонтом и бассейном в ближайшем пригороде Минска,…
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
213 м²
€ 204,955
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми) в 0,7 км от М…
Дом
Сеница, Беларусь
42 м²
€ 40,991
Выгодное предложение! Продаётся дом в тихом месте 1980 года постройки. Кровля – металл…
Дом
Атолино, Беларусь
160 м²
€ 78,247
Продается дом в аг. Атолино, всего в 10 км от Минска! Отличные подъездные пути, асфальт, в М…
Коттедж
Сеница, Беларусь
253 м²
€ 346,146
Дом расположен в очень выгодном месте: рядом строится метро, начинается строительство …
Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
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