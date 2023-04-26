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Дома в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

21 объект найдено
Дом в Атолино, Беларусь
Дом
Атолино, Беларусь
246 м²
€ 264,164
Кусочек Италии у себя дома. Собираясь за обедом в чудесной кухне этого дома, вы можете насла…
Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
265 м²
€ 136,545
Продажа элитного коттеджа в пригороде Минска. Адрес: аг. Атолино, ул. Спортивная. ❤️ Невероя…
Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 39,169
Продается дом в д. Леонтьевичи
Дом в Урожайная, Беларусь
Дом
Урожайная, Беларусь
66 м²
€ 45,546
Продаётся дом с участком 25 соток! Адрес: д. Урожайная, ул. Центральная ❤️ Крепкий дом с бол…
Коттедж в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 143,924
Продажа коттеджа в пригороде Минска, п. Скориничи. Коттедж находится в 5 километрах от Минск…
Дом в Сеница, Беларусь
Дом
Сеница, Беларусь
200 м²
€ 141,191
Продажа | обмен Дом введен в эксплуатацию в 2020 году, жилой ( эксплуатируется, живут люди )…
Коттедж в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 79,249
Добротный дом в аг. Атолино Смотреть похожие предложения
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Дом в Атолино, Беларусь
Дом
Атолино, Беларусь
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Коттедж в Колядичи, Беларусь
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
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Параметры недвижимости в Сеницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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