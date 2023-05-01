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Дома в Щучинский район, Беларусь

Каменский сельский Совет
2
Лядский сельский Совет
1
Щучин
1
7 объектов найдено
Дом в Лядский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лядский сельский Совет, Беларусь
213 м²
€ 18,164
Продается дом в агрогородке Лещанка, ул. Школьная, в 5 км от Щучина. Дом блочный, обложен ки…
Дом 4 комнаты в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Каменский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 158 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
В продаже дом с мансардой в агр. Каменка в 4 км к югу от автодороги Гродно — Щучин &md…
Дом в Каменка, Беларусь
Дом
Каменка, Беларусь
158 м²
Цена по запросу
В продаже дом с мансардой в агр. Каменка в 4 км к югу от автодороги Гродно — Щучин &md…
Дом в Желудок, Беларусь
Дом
Желудок, Беларусь
113 м²
€ 9,990
Продается дом в аг. Желудок (Щучинский р-н). Дом деревянный, пристройки блочные, в доме пров…
Дом в Желудок, Беларусь
Дом
Желудок, Беларусь
39 м²
€ 4,995
Продается дом в живописном городке. Желудок является одним из древнейших населенным пунктом …
Дом 2 комнаты в Желудок, Беларусь
Дом 2 комнаты
Желудок, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² Количество этажей 1
€ 4,995
Продается дом в живописном городке. Желудок является одним из древнейших населенным пунктом …
Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
98 м²
€ 15,893
Selling a house, g. Schuchin, Rakovsky for example., 212 km from MKADP, a one-story resident…

Параметры недвижимости в Щучинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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