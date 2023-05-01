Дом 4 комнаты Каменский сельский Совет, Беларусь 4 Количество комнат 158 м² Количество этажей 2

Цена по запросу

В продаже дом с мансардой в агр. Каменка в 4 км к югу от автодороги Гродно — Щучин &md…