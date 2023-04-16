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Купить дом в Солигорск, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Солигорск, Беларусь
Дом
Солигорск, Беларусь
203 м²
€ 99,068
Двухуровневый дом в самом центре Солигорска! Адрес: Солигорск, ул. Спортивная   ❤️ Отли…
Домв Солигорск, Беларусь
Дом
Солигорск, Беларусь
157 м²
€ 90,053
Продаётся жилой дом в центре г. Солигорска.  Общая площадь - 157.2 м2, жилая - 61.9 м2,…

Параметры недвижимости в Солигорск, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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